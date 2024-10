AFP Een verwoest gebouw in Toretsk afgelopen zomer

NOS Nieuws • vandaag, 12:39 Russen bereiken buitenwijken Oekraïens mijnwerkersstadje Toretsk

Russische troepen hebben de oostelijke buitenwijken van het stadje Toretsk in het oosten van Oekraïne bereikt. Dat heeft het Oekraïense leger bekendgemaakt. "De situatie is instabiel, er wordt letterlijk bij elke ingang gevochten", zegt een legerwoordvoerder.

Daardoor is het niet makkelijk om vast te stellen welk deel van de stad is ingenomen door de Russen. "De situatie verandert voortdurend. Soms vernietigen we hun vuurposities, soms vernietigen zij de onze. Maar we hergroeperen ons voortdurend en proberen te heroveren wat Rusland heeft ingenomen", zegt de woordvoerder.

Het Russische leger heeft het nieuws over de gevechten bij Toretsk nog niet bevestigd. Wel meldde het ministerie van Defensie gisteren schade te hebben toegebracht vlak bij Toretsk.

Sinds 2014 vormt het stadje voor Oekraïne een belangrijke plek in de frontlinie. Het werd toen korte tijd ingenomen door Rusland gesteunde gewapende groepen. Later dat jaar heroverde het Oekraïense leger Toretsk.

In tegenstelling tot andere plaatsen in het oosten van Oekraïne, bleef het in Toretsk lange tijd relatief rustig. De afgelopen maanden rukten de Russische troepen echter op richting het mijnwerkersstadje, waarna de inwoners geleidelijk aan wegtrokken.

Voehledar

Vorige week trok het Oekraïense leger zich terug uit Voehledar, dat eveneens in de oostelijke Donbas-regio ligt. Voehledar had als hooggelegen verdedigingspunt veel strategische waarde voor Oekraïne. Door de inname van het stadje wordt het lastiger voor Oekraïne om het zuiden van de regio te verdedigen.

Oekraïne kampt met een tekort aan troepen en materieel. Oekraïne wil ook graag westerse toestemming om bepaalde wapens dieper op Russisch grondgebied in te kunnen zetten.

Zaterdag ontmoet de Oekraïense president Zelensky regeringsleiders op de Amerikaanse vliegbasis Ramstein in Duitsland. Hij heeft aangekondigd daar een zogeheten overwinningsplan te presenteren. Het is de 25ste keer dat bondgenoten op Ramstein overleggen over onder meer militaire steun aan Oekraïne.