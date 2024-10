Oorlogsbelasting voor burgers en bedrijven in Oekraïne wordt fors verhoogd

Het parlement in Kyiv heeft het wetsvoorstel vandaag aangenomen. President Zelensky moet het nog bekrachtigen, maar dat is een formaliteit. Zodra zijn handtekening onder het document staat, geldt de belastingverhoging met terugwerkende kracht sinds 1 oktober.

Grote geldzorgen

De maatregel is volgens de autoriteiten nodig om de strijd tegen Rusland te bekostigen. Ruim 950 dagen na de inval door het Russische leger is het einde van de oorlog nog niet in zicht. Ondanks alle militaire en financiële steun vanuit het Westen dreigt voor Oekraïne een begrotingstekort. Volgens Kyiv is er dit jaar nog bijna 12 miljard euro nodig voor defensie-uitgaven.