Aantal gemeenten met vuurwerkverbod neemt nauwelijks toe

In Alkmaar sprak een meerderheid van de bewoners zich in een referendum uit voor een afsteekverbod. De gemeente gaat extra boa's inzetten en gebruikmaken van meer cameratoezicht om te handhaven. De stad verwacht dat een vuurwerkverbod leidt tot "een geleidelijke cultuurverandering rondom het afsteken van vuurwerk".

Zutphen kondigde vorig jaar al aan dat het een verbod wil en dat gaat nu dus door. Zwolle en Ede gaven vorig jaar ook aan een verbod te willen, maar die gemeenten hebben nog geen definitieve afspraken gemaakt. In Zwolle wordt het hoogstwaarschijnlijk volgend jaar .

Vorig jaar hanteerden zestien gemeenten een lokaal afsteekverbod, waaronder grote steden als Rotterdam, Eindhoven, Tilburg, Nijmegen en Arnhem. Hoewel de meeste gemeenten zeggen dat handhaven lastig is zolang er geen landelijk verkoopverbod is, hopen zij dat een verbod uiteindelijk leidt tot gedragsverandering.

Weinig animo in grensregio

Vooral gemeenten in de grensregio zien volgens het ANP weinig in een lokaal vuurwerkverbod. Dat zou niet werken omdat veel Nederlanders sowieso de grens over gaan om vuurwerk te kopen. Ze pleiten er voor dat er op z'n minst een landelijke regeling komt.