NOS Nieuws • vandaag, 06:46 Wekdienst 11/10: Koning opent sluis • Wie wint Nobelprijs voor de Vrede?

Goedemorgen! De koningen van Nederland en België openen samen een enorme sluis bij Terneuzen en de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede wordt bekendgemaakt.

Eerst het weer: Vanmorgen komen in het noorden nog enkele buien voor, elders blijft het droog en klaart het op. Vanmiddag is het overal droog met geregeld veel ruimte voor de zon. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 12 tot 14 graden. Het weekend verloopt overwegend droog, vanaf maandag volgt wisselvalliger weer.

Wat kun je vandaag verwachten?

De winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede wordt bekendgemaakt. De prijs wordt toegekend aan mensen en/of instellingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de bevordering van vrede of ontwapening. De uitreiking is in december in het raadhuis van Oslo.

Koning Willem-Alexander en de Belgische koning Filip openen de Nieuwe Sluis bij Terneuzen. Het nieuwe complex is een van de grootste sluizen ter wereld.

Het Nederlands elftal speelt om 20.45 uur in Boedapest tegen Hongarije. Het is een wedstrijd in de Nations League. Oranje won eerder van Bosnië en Herzegovina en speelde gelijk tegen Duitsland. De wedstrijd is live te volgen op NPO 3, een livestream op NOS.nl en de app en op NPO Radio 1.

Wat heb je gemist?

Het dodental in de Amerikaanse staat Florida als gevolg van orkaan Milton is opgelopen tot tien, hebben de plaatselijke autoriteiten gemeld. De orkaan heeft Florida verlaten en is inmiddels afgezwakt tot de eerste categorie.

Milton heeft niet de catastrofale vloedgolf veroorzaakt waarvoor werd gevreesd, maar er is wel veel schade. Miljoenen mensen zitten zonder stroom en er zijn zorgen over overstromingen. De waterstand in de rivieren kan nog dagen blijven stijgen.

Gouverneur DeSantis van Florida verwacht dat het aantal doden nog zal stijgen. De tien mensen die zijn omgekomen waren het slachtoffer van tornado's die door de orkaan werden veroorzaakt. Er zijn zeker 27 tornado's geteld.

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit:

Het noorderlicht was gisteravond op veel plaatsen in Nederland te zien. Zelfs met het blote oog was het bijzondere natuurverschijnsel waar te nemen. Dat komt maar een paar keer per jaar voor: normaal gesproken is het fenomeen alleen te zien met een juist ingestelde camera.

Marc Labee filmde het noorderlicht gisteravond in het Friese Gorredijk:

0:10 Timelapse van het noorderlicht bij Gorredijk

Fijne dag!