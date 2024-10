Twintig mijnwerkers doodgeschoten in Pakistan

In het zuidwesten van Pakistan zijn twintig mijnwerkers gedood door schutters. Ook raakten zeven mensen gewond, meldt de politie in de provincie Beloetsjistan.

Onrust

Vooralsnog heeft niemand de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. In Beloetsjistan is het al jaren onrustig door separatistische groeperingen. De grootste provincie van Pakistan beschikt over natuurlijke rijkdommen als olie, kolen, gas, koper en goud, maar is ook de armste provincie. Volgens de Beloetsjen, een volk uit de regio, worden die rijkdommen ingepikt door de centrale regering.