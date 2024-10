Lisette Planting via NOS Ooggetuige Het noorderlicht bij Leeuwarden

NOS Nieuws • vandaag, 23:07 Noorderlicht met blote oog te zien in Nederland

Het noorderlicht is vanavond op veel plaatsen in Nederland te zien geweest. Zelfs met het blote oog was het bijzondere natuurverschijnsel waar te nemen. Dat komt maar een paar keer per jaar voor: normaal gesproken is het fenomeen alleen te zien met een juist ingestelde camera.

De groen-rode gloed ontstaat door een zonnestorm: een uitbarsting van elektrisch geladen deeltjes van de zon. Daarbij komt energie vrij, met als gevolg het kleurenspel aan de hemel.

Schiphol

Volgens Eelco Doornbos, specialist ruimteweer bij het KNMI, is er vanavond veel activiteit in de lucht. "Hoe zwaarder de storm, hoe hoger de activiteit en hoe helderder het licht", vertelt Doornbos. "Nu hangt het noorderlicht ten hoogte van het zuiden van Zweden. Omdat het zo hoog in de lucht is, kun je het aan de noordelijke horizon zien."

Afgelopen mei was een van de sterkste zonnestormen in twintig jaar. Het noorderlicht was toen zelfs bij Schiphol te zien, waar veel lichtvervuiling is. "Dat was echt een unieke situatie", zegt Doornbos.

Jordi Linderhof via NOS Ooggetuige Het noorderlicht bij Deurningen

Wie het noorderlicht vanavond heeft gemist, hoeft niet te treuren. De kans is groot dat het fenomeen binnenkort terugkeert aan de Nederlandse hemel.

Dat komt door de cyclus van zonneactiviteit, die elf jaar duurt. In zo'n cyclus is er een periode van veel explosies op de zon en een periode van minder zonnestormen. "Sinds 2022 is er veel activiteit. En sinds vorig jaar zijn er twee à drie geomagnetische stormen per jaar die zwaar genoeg zijn om het licht zo mooi boven Nederland te kunnen zien. Het gaat dus nog wel vaker voorkomen", verwacht Doornbos.

Marc Labee filmde het noorderlicht vanavond in het Friese Gorredijk:

0:10 Timelapse van het noorderlicht bij Gorredijk