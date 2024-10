Reuters Pavlidis kust de rouwband voor Baldock na zijn goal tegen Engeland

NOS Voetbal • vandaag, 23:09 Grieken eren Baldock met winst op Engeland, België komt terug tegen tien Italianen

De Griekse voetballers hadden de woensdag plotseling overleden international George Baldock niet beter kunnen eren. Op Wembley wonnen de Grieken in de Nations League met 1-2 van Engeland, dat zeer matig speelde. Voormalig AZ-spits Vangelis Pavlidis was de matchwinner met twee goals.

Italië en België speelden in een boeiend duel met 2-2 gelijk, terwijl Erling Haaland Noors topscorer aller tijden werd met twee goals tegen Slovenië. Frankrijk versloeg Israël met 4-1.

Grieken verrassen

De geconcentreerd voetballende Grieken pakten door de zege de koppositie in groep 2 van het B-niveau van het internationale toernooi. Griekenland kreeg in drie duels nog geen doelpunt tegen. Engeland, met sterren Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka en Cole Palmer in de basis, kreeg weinig voor elkaar. Het was slordig en oogde inspiratieloos.

Het begon al met doelman Jordan Pickford die nog niet wakker was in de beginfase. De Engelse keeper verspeelde ver uit zijn doel zomaar de bal in de opbouw, waarna Levi Colwill met een ultieme sliding een achterstand voorkwam na een afstandsschot. Even later stompte Pickford totaal mis bij een luchtduel. Wegens buitenspel werd de goal afgekeurd, zag hij tot zijn opluchting.

Shirt van Baldock

Dat de Grieken vlak na rust op voorsprong kwamen, was geen verrassing. Pavlidis scoorde nadat hij zichzelf knap had vrijgespeeld tussen drie verdedigers. De Benfica-spits trok de zwarte band van zijn arm, wees ernaar, kuste hem en toverde met zijn ploegmaten een shirtje van de overleden Baldock tevoorschijn. Griekse fans scandeerden zijn naam.

Veel spelers die donderdagavond tegen Engeland voetbalden, kenden de 12-voudig international Baldock goed.

Reuters Griekse spelers met het shirt van Baldock

Terwijl Engeland vaak machteloos aandrong, werd in de slotfase een tweede goal van Pavlidis afgekeurd. Eén geworden door het overlijden, zo leek het in Londen, bleven de Grieken tot het laatste fluitsignaal scherp. Tegen een poeier van Bellingham konden ze alleen niets doen en zo leek Engeland alsnog te ontsnappen.

Pas in de 94ste minuut viel het alsnog de Griekse kant op: Pavlidis vond de bal voor zijn voeten en schoof de winnende binnen.

Boeiend gelijkspel tussen Italië en België

Een treetje hoger, op het A-niveau van de Nations League, bracht het duel tussen Italië en België ook genoeg boeiends. Italië stevende een helft lang af op een eenvoudige zege, tot het een rode kaart kreeg en een 2-0 voorsprong niet kon vasthouden.

Reuters Trossard viert de 2-2

Na een herdenkingsvideo van de onlangs overleden Salvatore "Toto" Schillaci begonnen de Italianen bevlogen. Al na twee minuten was het raak: Andrea Cambiaso rommelde de bal over de lijn, nadat de Belgische defensie vergat de bal weg te werken.

Twintig minuten later was het al 2-0: Mateo Retegui scoorde uit de rebound, maar de helft van de goal was te danken aan linksback Federico Dimarco, die met een schitterend gedrukte opening naar Cambiaso aan de andere kant de aanval opzette.

Rood Pellegrini

Niks aan de hand voor de Italianen, totdat de VAR een zonderlinge tackle van Lorenzo Pellegrini niet geel maar rood vond. Uit de vrije trap kwamen de Belgen direct helemaal terug in de wedstrijd: linksback Maxim De Cuyper plaatste een ingestudeerde vrije trap kort voor rust in de hoek.

Reuters Pellegrini krijgt rood

Daarna hadden de Belgen het initiatief in het Stadio Olimpico. Na een uur spelen tikte Leandro Trossard de 2-2 binnen. Verder kwamen de Belgen niet.

Italië houdt de koppositie in groep 2 van de A-league, met een punt meer dan Frankrijk, dat met 4-1 het nog puntloze Israël versloeg. België staat derde, twee punten achter de Fransen.

Haaland Noors topscorer aller tijden Erling Haaland is sinds vandaag topscorer aller tijden van Noorwegen. De 24-jarige spits maakte in het duel met Slovenië twee doelpunten, zijn 33ste en 34ste goal in 36 interlands voor Noorwegen. Daarmee verbeterde de aanvaller van Manchester City het record van Jorgen Juve, dat sinds 1937 stond.