ANP Carola Schouten krijgt de ambtsketen om.

In samenwerking met Rijnmond NOS Nieuws • vandaag, 19:53 Carola Schouten kan ook "meedogenloze burgemeester" zijn, zegt ze bij beëdiging

Carola Schouten is beëdigd als burgemeester van Rotterdam. De 46-jarige oud-minister van de ChristenUnie is de eerste vrouwelijke burgemeester van de stad.

In haar eerste toespraak als burgemeester zei ze het een grote eer te vinden om Ahmed Aboutaleb op te volgen. Ze noemde vernieuwing, veiligheid en verbinding thema's die voor haar belangrijk zijn. "Veiligheid en vrijheid gaan hand in hand. Voor bijvoorbeeld queerpersonen om zonder angst over straat te kunnen. Voor moslims, joden, christenen en hindoes om vrijelijk hun geloofsovertuiging te belijden", aldus Schouten.

Ze zei dat ze Rotterdammers die het nodig hebben een helpende hand wil bieden en dat ze hard zal optreden tegen criminaliteit. "Mensen die willens en wetens een bedreiging voor de stad vormen, maken de stad kapot. Dat staan we niet toe. De kwaadwillenden zullen het nooit winnen van de goedwillenden, want wij zijn met meer. U treft dan in mij een meedogenloze burgemeester."

Na de beëdiging gaf Schouten een toespraak waarin ze zei grote schoenen te moeten vullen:

1:50 Schouten geïnstalleerd als burgemeester Rotterdam: 'Grote schoenen te vullen'

Schouten stond ook stil bij haar taak als burgemeester om de veiligheid in de stad te waarborgen. Dat vergt volgens haar complexe afwegingen: "Maar die maken we met de rechtstaat in de hand", aldus Schouten. Ze sprak haar waardering uit voor collega-burgemeesters die dagelijks zulke afwegingen maken.

"De vrede bewaren is een moeizaam en langzaam gevecht. Het wordt gevoerd met het dappere gesprek en niet met een vluchtig statement."

Bankjesmoment

Schouten woont al het grootste deel van haar leven in Rotterdam. Ze groeide op als boerendochter in het Noord-Brabantse Giessen. Haar vader kwam om het leven toen ze 8 was, waarna haar moeder de boerderij runde. In 1995 verhuisde ze naar de Maasstad om bedrijfskunde te studeren aan de Erasmus Universiteit. Ze is er sindsdien blijven wonen.

Schouten raakte tijdens haar studie zwanger. Tijdens een wandeling met een vriendin luchtte ze haar hart en brak ze in tranen uit op een bankje langs de Schie bij de Mathenesserbrug. "Ik had geen geld, geen werk of een idee waar deze situatie naar zou leiden", zei Schouten in haar toespraak.

"Vermoedelijk hebben meer Rotterdammers zo'n bankjesmoment gehad, een moment van radeloosheid. Het bankje staat er nog en ik denk vaak aan dat moment als ik erlangs loop. Het herinnert me eraan dat wanhoop kan omslaan in hoop." Schouten kreeg een zoon, die ze als alleenstaande moeder opvoedde.

Tweede Kamer

Schouten kwam in 2011 in de Tweede Kamer voor de ChristenUnie. Vanaf 2017 was ze minister in twee kabinetten. In Rutte III kreeg ze de zware landbouwportefeuille, waardoor ze te maken kreeg met de stikstofcrisis, protestacties van boeren en bedreigingen.

Schouten werd gekozen uit 26 sollicitanten. Onder hen waren meerdere geschikte kandidaten, meldt Rijnmond, dat de beëdiging live uitzond.