Volleybalster Knip zet punt achter interlandcarrière: 'Twaalf jaar lang alles gegeven'

Volleybalster Kirsten Knip heeft besloten om een punt te zetten achter haar interlandcarrière. De 32-jarige libero droeg in totaal 302 keer het shirt van Oranje en pakte met de nationale ploeg medailles op de EK's van 2015, 2017 en 2023.

Op haar Instagrampagina licht Knip haar keuze toe: "Ik heb twaalf jaar lang alles gegeven voor dit team, ontelbaar veel uren gespendeerd in de sporthal en het krachthonk, bizar veel kilometers afgereisd over de hele wereld en door dit alles ook veel van thuis gemist. Dus het is tijd om er een punt achter te zetten en het 'normale' leven te gaan ontdekken."