Volleybalsters uitgeschakeld na nederlaag in cruciaal duel met Dominicaanse Republiek

In de tweede set kwam de Dominicaanse Republiek echter terug in de wedstrijd. Aan het begin van de set waren beide ploegen aan elkaar gewaagd, maar uiteindelijk verloren de Nederlanders de set met 21-25.

Cruciale derde set

De derde set was dus cruciaal. Wanneer die verloren werd, kon Nederland niet meer de drie punten bemachtigen in de wedstrijd (een 3-2 winst betekent twee punten in het volleybal), waardoor Oranje de kwalificatie niet meer in eigen hand zou hebben.