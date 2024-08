Volleybalsters ook onderuit tegen Italië, maar kwartfinales nog in zicht

De Nederlandse volleybalsters hebben in Parijs ook de tweede wedstrijd van het olympisch toernooi verloren. Italië, de nummer één op de wereldranglijst, was met 3-0 te sterk.

Afgelopen maandag kwamen de volleybalsters knap op een 2-0 voorsprong tegen Turkije, maar de wedstrijd ging met 3-2 verloren. Tegen Italië maakte Oranje met Nika Daalderop aan service in de openingsset in één ruk een 12-17 achterstand ongedaan. Het miste daarna in de spannende slotfase een setpunt. Italië sloeg op nummer drie wel toe: 27-29.