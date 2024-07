Volleybalsters kunnen net niet stunten en verliezen na 2-0 voorsprong van Turkije

Nederland wist de eerste twee sets door goed spel en een slordige tegenstander verrassend te winnen, daarna ging Turkije steeds beter spelen. De rally's werden langer en steeds vaker in Turks voordeel beslist, waardoor een beslissende vijfde set nodig was.

Indrukwekkende eerste sets

Na de succesvolle eerste set (25-19) ging Nederland op dezelfde voet door en gaf het Turkije ook in de tweede set weinig lucht. Die was dan ook relatief snel afgelopen en werd beslist met dezelfde cijfers (25-19).

Daarna lieten de Turkse volleybalsters zien waarom ze tot de medaillefavorieten worden gerekend. Zo slordig als ze in de eerste sets soms waren, zo meedogenloos waren ze in de derde en vierde set, die ze allebei met 22-25 wisten te winnen.

Daardoor moest een beslissende vijfde set worden gespeeld. De spanning was voelbaar in Arena Paris Sud 1, waar ook de Nederlandse koninklijke familie op de tribunes zat, en was Nederland uiteindelijk net te machtig. Turkije sloeg zich overtuigend naar een 13-15 score in deze beslissende set.