Kwart deurwaarders krijgt te maken met fysieke agressie

Het is al langer bekend dat deurwaarders doelwit zijn van geweld. Het aantal meldingen van agressie is volgens de KBvG de afgelopen jaren gestegen en cijfers hierover waren ook al in 2022 bekend. Bij dit onderzoek keek Ipsos naar het afgelopen jaar. Acht op de tien van alle deurwaarders kregen te maken met een vorm van geweld onder werktijd, zoals bedreiging, intimidatie of verbaal geweld.