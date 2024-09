ANP Ter illustratie

NOS Nieuws • vandaag, 20:13 Proef om gegevens over beginnende schulden eerder te delen met gemeenten

Het kabinet laat een proef doen waarbij de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen informatie over betalingsachterstanden mogen delen met gemeenten. Zo moeten mensen met dreigende schulden eerder in beeld komen en sneller hulp krijgen. Gemeenten krijgen nu al signalen van bijvoorbeeld zorgverzekeraars en energiebedrijven.

"Dit kabinet wil het aantal mensen met schulden terugdringen", zegt staatssecretaris Nobel van Participatie en Integratie, van wie het plan is. "Daarbij geldt: voorkomen is beter dan genezen. We willen mensen met dreigende schulden zo snel mogelijk hulp bieden, zodat ze niet verder in de problemen raken."

Acht gemeenten

Aan de proef doen de komende jaren acht grote en middelgrote gemeenten mee. Het gaat om Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Leiden, Nijmegen, Opsterland en Tilburg. Deze gemeenten kunnen een bericht krijgen van de Belastingdienst of de Dienst Toeslagen dat mensen al langer met een betalingsachterstand kampen.

De diensten sturen de gemeenten pas een bericht als mensen na een betalingsherinnering en een aanmaning niet hebben betaald. Ook moet er eerst telefonisch contact zijn gezocht. "De signalen worden dus pas doorgestuurd als er een idee is dat er een dreigende schuld kan ontstaan", aldus een woordvoerder van de staatssecretaris.

Gesprek over financiën

Volgens de woordvoerder is de proef niet in strijd de AVG, de verordening die de privacybescherming regelt. "Het is niet zo dat de Belastingdienst en Dienst Toeslagen zomaar gegevens doorgeven. Er zijn duidelijke afspraken aan verbonden, allemaal volgens de wet gemeentelijke schuldhulpverlening."

Als gemeenten een signaal over schulden doorkrijgen kunnen ze mensen een hulpaanbod doen. Ze dienen een inschatting te maken wat het beste werkt in de specifieke situatie, bijvoorbeeld iemand uitnodigen voor gesprek over zijn of haar financiën. De gemeenten die meedoen zullen elk jaar naar verwachting zo'n 6000 mensen met een betalingsachterstand een hulpaanbod doen.