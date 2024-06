Meer mensen betalen zorgpremie niet: 'Wijst op grotere geldproblemen'

Het aantal wanbetalers bij zorgverzekeraars is eind vorig jaar gestegen naar 178.000. De jaren ervoor ging het om zo'n 170.000 mensen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Administratie Kantoor (CAK), dat zorgboetes int. Het AD heeft die cijfers opgevraagd .

Een boete betalen voor wanneer je je zorgpremie niet betaalt, werkt niet en heeft zelfs vaak een averechts effect, zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart in het NOS Radio 1 Journaal. Beter is het volgens hem om naar de onderliggende oorzaken van de wanbetaling te kijken. Het CAK zelf riep eerder deze maand op om de wanbetalersregeling te schrappen, schrijft het AD.

Mensen die nu niet betalen moeten maandelijks een premie van 175 euro betalen. Vanaf volgende maand is dat 160 euro . "Maar die boete moet er helemaal af", zegt Vliegenthart. "Het is denk ik een slecht signaal naar de samenleving om mensen die met financiële problemen kampen een boete op te leggen."

"Je gaat er met zo'n boete van uit dat mensen de zorgpremie niet willen betalen en als je ze dan een boete geeft, ze dat wel gaan doen", zegt Vliegenthart. "Terwijl we zien dat de mensen die de premie niet betalen die vooral niet kúnnen betalen. En als je niet kan betalen en je krijgt een nog hogere premie, dan helpt dat niet om mensen hun betalingsverplichtingen te laten nakomen."

Samen zoeken naar oplossing

Een betere maatregel is volgens Vliegenthart gericht kijken naar hoe de financiële problemen aangepakt kunnen worden. "Wat je nu ook al ziet gebeuren, is dat zorgverzekeraars het doorgeven aan de gemeenten waar mensen wonen. Die kunnen bij mensen langs en zoeken naar een oplossing. Het CAK werkt daar ook actief aan mee. Dat is denk ik een kansrijkere route om mensen weer financieel boven Jan te krijgen."