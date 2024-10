Huistelefoon sterft uit: ruim helft Nederlanders heeft geen vaste telefoon meer

Van telefoonstekker naar internetkabel

In de jaren 20 en 30 van de 20e eeuw deed de vaste telefoon zijn intrede in huishoudens. Aanvankelijk kon je alleen bellen via het kopernetwerk van PTT, later KPN. Volgens KPN zijn er nog 69.000 analoge telefoonlijnen in Nederland in gebruik. Begin deze eeuw werd bellen via een digitale lijn gebruikelijk, waarbij je je vaste nummer kon behouden. Ook bellen via internet, VoIP, wordt meegeteld als vaste lijn.