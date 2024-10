ANP

NOS Nieuws • vandaag, 09:21 Gaten in Europese begroting lopen op naar record, Rekenkamer maakt zich zorgen

De Europese Rekenkamer maakt zich steeds meer zorgen over de begroting van de Europese Unie. De controleur van de Europese financiën keurde vandaag voor de vijfde keer op rij de begroting van het afgelopen jaar af vanwege fouten. Met 5,6 procent bereikte het geschatte foutenpercentage in die uitgaven zelfs een record.

De Rekenkamer controleert elk jaar of de ontvangsten en uitgaven de Europese Unie betrouwbaar zijn, en of die ook voldoen aan de regels. De eis is dat het aantal fouten niet meer dan 2 procent mag zijn. Na het record van 4,2 procent in de begroting van 2022, liep dit vorig jaar met 5,6 procent nog verder op.

Fouten in de begroting hoeven niet direct te wijzen op fraude, benadrukt de Rekenkamer. Het is vooral een schatting van totale bedrag van 191,2 miljard euro dat niet volgens de regels is besteed, oftewel 10,7 miljard euro. Wel werden ditmaal twintig gevallen van mogelijke fraude ontdekt. Die zijn inmiddels gemeld.

Schuld loopt op

De meeste fouten werden gezien bij het coronaherstelpakket van de Europese Unie. Hierin is niet aan alle voorwaarden voldaan of controleerden de lidstaten de uitgaven niet goed. Door de fouten groeit de kans dat uitgaven niet terugbetaald worden. Door alle fouten uit de afgelopen jaren is de Europese schuld opgelopen naar een recordhoogte van 458,5 miljard euro.

Hoewel de Rekenkamer de begroting opnieuw heeft afgekeurd, blijft het daar wel bij. Een woordvoerder laat desgevraagd weten dat de Rekenkamer geen boetes kan uitdelen. Alleen het Europees Parlement kan de Europese Commissie over de begroting op het matje roepen.