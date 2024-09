Nederland krijgt eerste geld uit EU-herstelfonds

Het was destijds voor het eerst dat de Europese Unie gezamenlijk schulden aanging om extra geld op te halen. Het coronaherstelfonds is het grootste stimuleringspakket in de Europese geschiedenis. In het fonds zit 750 miljard voor de 27 EU-landen. Ongeveer de helft van dat bedrag wordt verstrekt als lening, de andere helft bestaat uit giften.