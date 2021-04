Europese landen dienen herstelplannen in, maar voor wat hoort wat

De belangrijkste speerpunten zijn verduurzaming en digitalisering. De Commissie stelde vast dat minstens 37 procent van de miljarden moet worden uitgegeven aan verduurzaming. Daarnaast moet 20 procent van het geld worden ingezet voor digitalisering en innovatie.

Mede op aandringen van Nederland is het motto: voor wat hoort wat. Landen kunnen ambitieuze plannen indienen, zoals het bouwen van windmolenparken of het aanleggen van een 5G-netwerk, maar daarbij moet een land ook aangeven welke hervormingen het gaat doorvoeren om de economie te stimuleren of de staatsschuld terug te dringen.

Zo is Griekenland onder meer van plan overheidsinstanties te digitaliseren en met elkaar te verbinden. Zo moet het in de toekomst onmogelijk worden een huis te bezitten zonder dat de Griekse belastingdienst daarvan op de hoogte is.

Tot nu toe hebben vijf landen officieel een plan ingediend. Landen als Spanje en Italië hebben ook al gesproken over hun herstelplan, maar hebben dat nog niet opgestuurd naar de Commissie. Beide landen kunnen aanspraak maken op elk bijna 70 miljard euro.