18-jarige sherpa beklimt als jongste ooit veertien bergen van 8000 meter

De Nepalese Nima Rinji Sherpa (18) heeft met het beklimmen van veertien bergtoppen van 8000 meter een record verbroken. Hij is de jongste persoon die dat tot nu toe gelukt is.

De klimroute die de jonge alpinist trotseerde staat bekend als een van de moeilijkste en meest indrukwekkende prestaties onder bergbeklimmers. Nima Rinji deed er twee jaar en veertig dagen over.

Sherpa's

De recordhouder komt uit een familie van sherpa's. Hij beschouwt zijn prestatie als een eerbetoon aan hen. "Het bereiken van deze top is niet alleen het hoogtepunt van mijn persoonlijke reis, maar een eerbetoon aan iedere sherpa die ooit heeft durven dromen voorbij de traditionele grenzen die voor ons getrokken zijn", zegt Nima Rinji op sociale media.

De sherpa's zijn een van oorsprong Tibetaans volk van ruim 120.000 mensen, wonend in de Himalaya. Zij staan bekend om hun uitzonderlijke kracht als klimmers, dragers en gidsen in het berggebied.

Dat is gevaarlijk werk. Van de honderden mensen die overlijden tijdens een poging de Everest te beklimmen zijn velen sherpa's. "Bergbeklimmen is meer dan werk, het is een bewijs van onze kracht, weerbaarheid en passie", aldus Nima Rinji.