Sherpa scherpt eigen record aan: 26 keer Mount Everest op

Sherpa Kami Rita heeft op de Mount Everest zijn eigen wereldrecord aangescherpt: in voorbereiding voor het klimseizoen beklom hij de hoogste berg ter wereld voor de 26ste keer. De berggids heeft het record Everest-klimmen al op zijn naam staan sinds hij in 2018 voor de 22ste keer de top bereikte.

De 52-jarige Kami Rita begon in 1994 als berggids, een beroep dat zijn vader ook uitoefende. Hij maakte sindsdien de tocht bijna elk jaar. Enige tijd deelde hij het record van de meeste beklimmingen met twee anderen, maar sinds vier jaar staat hij alleen op eenzame hoogte.

Kami Rita had vorig jaar al een poging willen wagen om de top de 26ste keer te bereiken, zijn tweede klim van dat seizoen, maar blies die poging op 7 kilometer hoogte af vanwege een nachtmerrie. Details wilde hij niet geven, maar "de goden vertelden me dat ik niet moest gaan".

Gisteren zette hij samen met tien anderen de klimroute uit op de zuidoostelijke helling, dezelfde die in 1953 door Tenzing Norgay en Edmund Hillary gebruikt werd om als eerste de top van Everest te halen. De maand mei geldt traditioneel als het hoogtepunt van het klimseizoen, omdat het dan minder koud is en de wind minder hard waait.

Pensioen?

In totaal zijn er dit seizoen 316 vergunningen afgegeven om de Everest te beklimmen. Dat zijn er iets minder dan de 408 vorig jaar, het eerste moment dat er weer geklommen mocht worden na de uitbraak van corona.

Kami Rita zei enkele jaren geleden nog dat hij de ambitie had om in ieder geval de 25 beklimmingen te halen. Het is niet bekend of hij plannen voor pensioen heeft nu hij dat resultaat al voorbijgestreefd is. Zijn vrouw wil naar verluidt dat hij nu liever een ander beroep zoekt.

Het werk van Kami Rita is namelijk niet zonder gevaar. Dit klimseizoen zijn er al drie doden zijn gevallen in het Himalayagebergte: een ervaren Griekse klimmer, een sherpa en een Pakistaan.

Drie doden

De 38-jarige sherpa bezweek volgens mediaberichten halverwege vorige maand op Mount Everest toen hij voorbereidingen aan het treffen was voor de start van het klimseizoen. Hij werd dood aangetroffen in de buurt van een kamp op 6 kilometer hoogte, zijn doodsoorzaak is nog niet bekend.

De Griek overleed door uitputting en zuurstoftekort kort nadat hij de top van de Dhaulagiri had bereikt, met 8167 meter de op zes na hoogste berg ter wereld. De man was een ervaren klimmer: hij had eerder al vijf andere bergen boven de 8000 meter beklommen. De beklimming die hem fataal werd had hij eerder nog in een bericht op Instagram opgedragen aan zijn kleindochter.

Een 52-jarige Pakistaan stierf gisteren toen hij de top van de Kanchenjunga probeerde te bereiken. Hij had het advies van zijn gids om om te keren genegeerd toen hij onwel werd. Hij overleed op circa 8200 meter hoogte van de 8586 meter hoge berg (nummer drie wereldwijd).