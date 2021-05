Goed weer op Mount Everest en het regent records

Op de Mount Everest zijn afgelopen week meerdere records verbroken. Een Hongkongse beklom de hoogste berg ter wereld in minder dan 26 uur, waarmee ze de snelste vrouw ooit is. Een Chinese man was de eerste blinde Aziaat die de 8849 meter hoge berg bedwong en ook het record van oudste Amerikaan is verbroken.

Nadat de berg in de Himalaya vorig jaar was afgesloten vanwege het coronavirus, werden bergbeklimmers dit voorjaar weer toegelaten. Omdat er dit jaar waarschijnlijk nog maar een paar dagen over zijn met geschikte weersomstandigheden, waren afgelopen week honderden alpinisten op de flanken van de berg.

Volgens persbureau AP ontstonden daardoor opnieuw opstoppingen op de Everest. Twee jaar geleden leidde een foto van een file van tweehonderd klimmers tot verontwaardiging. Door de vertragingen hadden ze meer risico op bevriezing en hoogteziekte. Zeven klimmers kwamen destijds om.

Geluk

Tsang Yin-hun had het geluk dat ze niet in zo'n opstopping belandde. De 45-jarige lerares uit Hongkong kwam alleen tegemoetkomende klimmers tegen en die veroorzaken veel minder vertraging dan collega's die dezelfde kant op gaan. Daardoor lukte het haar om de top in 25 uur en 50 minuten te bereiken.

Op 11 mei had ze ook al bijna de top gehaald, maar toen moest ze vanwege het slechte weer terugkeren. "De top haal je niet alleen met je eigen vaardigheden en teamwork. Volgens mij is geluk heel belangrijk", zei ze na haar geslaagde poging.

Meer records

De Chinees Zhang Hong gaat de geschiedenis in als de eerste blinde uit Azië die de Everest bedwingt. Twee blinde klimmers uit andere werelddelen gingen hem voor.

De 46-jarige vond de beklimming doodeng. "Ik kon niet zien waar ik liep en ik had moeite om mijn evenwicht te bewaren, waardoor ik een paar keer ben gevallen."

Ook het record voor de oudste Amerikaan op de Everest is eraan. De 75-jarige Arthur Muir verbrak het record van de destijds 67 jaar oude Bill Burke.

Uitbraak basiskamp

Het coronavirus heeft ook dit klimseizoen nog veel impact. Zo raakten tientallen en mogelijk honderden alpinisten besmet in het basiskamp. Drie groepen hebben daarom hun poging afgezegd, maar de 41 andere expedities gingen wel door.

De Mount Everest kan normaal gesproken worden beklommen vanuit Nepal en China. Na de besmettingen in het basiskamp besloot China om die kant van de berg af te sluiten.

Vanwege de uitbraak in het basiskamp werd een deel van het kamp afgezet met touwen: