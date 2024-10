NOS Voetbal • vandaag, 06:11 Wieffer miste 'door eigen toedoen' EK en zag concurrenten floreren: 'Doen het goed' Jesse Wieten redacteur Nederlands elftal

Jesse Wieten redacteur Nederlands elftal



2:22 Wieffer nam risico om bekerfinale te halen en miste EK: 'Door eigen toedoen'

Met Frenkie de Jong, Jerdy Schouten en Teun Koopmeiners op een middenveld kan je aankomen. Ze ontbreken deze week bij het Nederlands elftal in de aanloop naar de Nations League-duels met Hongarije (vrijdag) en Duitsland (maandag).

Niet getreurd: een middenlinie met Ryan Gravenberch, Quinten Timber en Tijjani Reijnders mag er ook zijn.

Oranje heeft een overschot aan goede middenvelders. Het is dringen en dat weet Mats Wieffer ook. "Alle middenvelders doen het momenteel goed", zegt de 24-jarige middenvelder van Brighton & Hove Albion. "Ik moet het laten zien."

Lof van Koeman bij debuut

Toen Wieffer in maart 2023 debuteerde in het Nederlands elftal overheerste het chagrijn. Het was de start van de tweede periode van Ronald Koeman als bondscoach. Op een 4-0 nederlaag tegen Frankrijk volgde met een debuterende Wieffer een magere 3-0 zege op Gibraltar.

Oranje bij de NOS De Nations League-wedstrijden tegen Hongarije (vrijdag 20.45 uur) en Duitsland (maandag 20.45 uur) zijn bij de NOS te volgen. De duels zijn te zien op NPO 3, NOS.nl en de NOS-app. De voorbeschouwing begint om 20.20 uur. De duels zijn ook te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Ook worden de wedstrijden voor blinden en slechtzienden op NPO 1 extra (kanaal 81) voorzien van audiodescriptie.

De toenmalige Feyenoorder was een lichtpunt, zo vond Ronald Koeman. "Hij heeft gedaan wat hij kon en dat hebben we ook deze week gezien", zei de bondscoach. "Als je het over het voetbal hebt, als je het hebt over het positiespel en de functionele techniek, dan is Mats al veel verder."

Die woorden kon Wieffer in zijn zak steken. In een jaar tijd kwam de Tukker met wisselend succes tot negen interlands, zeven keer als basisspeler, twee keer als invaller. Het EK lag in het verschiet, maar een blessure gooide roet in het eten.

'Nam risico door finale met Feyenoord te willen spelen'

Wieffer liep halverwege april een bovenbeenblessure op bij Feyenoord, maar hoopte toch nog mee te kunnen doen in de finale van de KNVB-beker op 21 april. Dat lukte niet en de geforceerde poging die wedstrijd toch te halen, bleek achteraf onverstandig.

"Ik heb een risico genomen door die finale te willen spelen", zegt Wieffer nu. "Dat heeft niet goed uitgepakt, Het was allemaal besproken en er was een heel kleine kans dat het mis zou gaan. Dat gebeurde. Het was erg frustrerend, door eigen toedoen (het EK te missen, red.)."

Pro Shots Mats Wieffer

Zo kwam Wieffer na zijn recordtransfer naar Brighton, met ruim 30 miljoen euro de duurste uitgaande transfer ooit van Feyenoord, zelfs geblesseerd binnen bij zijn nieuwe club. Gelukkig was hij op tijd fit voor de start van de Premier League.

Wieffer debuteerde met een assist in de uitwedstrijd tegen Everton (0-3) en kreeg lovende kritieken. Daarna moest hij vanwege een nieuwe blessure weer een maand toekijken. "Ik heb nu tweeënhalve week weer volledig getraind en nergens last van."

Uitdaging bij Brighton en Oranje

Met onder anderen de Kameroener Carlos Baleba als concurrent en tegenstanders van het hoogste niveau moet Wieffer aan de bak in Engeland. En dat is ook wat hij zocht: een uitdaging. "Alles gaat sneller en is fysieker. Ik merk dat het andere koek is."

Wieffer merkt ook dat de uitdaging bij Oranje groter is geworden. Na zijn eerste keer in Oranje maakten dat jaar ook Reijnders en Joey Veerman hun debuut, Jerdy Schouten en Ryan Gravenberch keerden terug en Quinten Timber maakte in maart 2024 voor het eerst zijn opwachting.

1:58 Wieffer vond uitdaging bij Brighton: 'Alles gaat sneller, merk dat het andere koek is'

Bij afwezigheid van Wieffer was Schouten de Nederlandse EK-revelatie in Duitsland en Gravenberchs doorbraak onder Arne Slot leverde de middenvelder van Liverpool bij de vorige interlandperiode twee basisplekken op.

De concurrentiestrijd is zo hevig dat Wieffer zich eigenlijk geen blessure kon veroorloven. En dat overkwam hem wel. Hij zat niet in de voorselectie, maar kreeg door blessures alsnog een oproep. Naast De Jong (nog niet fit genoeg) haakten Schouten (vermoeid), Veerman (geblesseerd) en Koopmeiners (geblesseerd) af bij Oranje.

Toen kwam er voor Wieffer weer een plek vrij. Dan mag de Tukker een oogappel van Koeman zijn, hij moet gewoon weer achteraan aansluiten in de middenveldrij.