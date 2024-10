EPA Scherpschutter bij een recente campagnebijeenkomst van Trump in Butler, waar de oud-president in juli een aanslag overleefde

NOS Nieuws • vandaag, 05:39 Afghaan in VS gearresteerd om aanslagplannen voor verkiezingsdag

De FBI heeft een Afghaanse man gearresteerd die van plan zou zijn geweest om in de VS een aanslag te plegen op de dag van de presidentsverkiezingen. Hij zou volgens de geheime dienst zijn geïnspireerd door Islamitische Staat en een grote groep mensen hebben willen aanvallen.

De 27-jarige Afghaan, die drie jaar geleden naar de VS kwam en in Oklahoma City woonde, zou de afgelopen weken zijn aanslagplannen verder hebben voorbereid. Zo bestelde hij AK-47-geweren, verkocht hij zijn bezittingen en kocht hij vliegtickets voor zijn vrouw en kind om terug te reizen naar Afghanistan.

Zelf verwachtte de man om te zullen komen bij de aanslag die hij op 5 november wilde uitvoeren, samen met een andere aanslagpleger. Het zou gaan om de minderjarige broer van zijn vrouw.

Advertentie op Facebook

Het is niet duidelijk hoe de mannen precies bij de FBI in beeld zijn gekomen. Wel had de geheime dienst steeds meer aanwijzingen dat de mannen vastberaden waren hun plannen uit te voeren.

Toen de twee persoonlijke bezittingen te koop aanboden op Facebook reageerde een informant van de FBI op de advertentie om zo met de twee in contact te komen. Die nodigde hen uit voor een bezoek aan een schietbaan. Daar bestelden ze wapens bij een undercover FBI-agent die zich voordeed als handelaar, zo valt te lezen in rechtbankdocumenten.

De man is maandag gearresteerd nadat hij twee bestelde AK-47-geweren en munitie in ontvangst had genomen. Zijn zwager is ook gearresteerd, maar omdat hij nog minderjarig is heeft het ministerie van justitie geen nadere details over hem bekendgemaakt.

Speciaal visum

De 27-jarige man wordt beschuldigd van samenzwering en poging tot het verlenen van steun aan Islamitische Staat, door de VS bestempeld als een buitenlandse terroristische organisatie. Daarmee hangt de verdachte een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar boven het hoofd.

De Afghaan kwam in september 2021 legaal de VS binnen, kort na de chaotische terugtrekking van de VS uit Afghanistan. Hij kreeg een speciaal immigrantenvisum bedoeld voor Afghanen die Amerikanen hebben geholpen ondanks grote persoonlijke risico's voor zichzelf en hun dierbaren. Het gaat dan bijvoorbeeld om tolken voor het Amerikaanse leger en beveiligers van de ambassade in Kabul.