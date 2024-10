NOS Iniesta zwaait naar het publiek na zijn allerlaatste wedstrijd

vandaag, 10:36 Iniesta (40) kondigt met emotionele videoboodschap afscheid als voetballer aan

Andrés Iniesta heeft met tranen in zijn ogen zijn afscheid als voetballer aangekondigd. De Spaanse middenvelder (40) had al geen club meer en heeft de knoop nu echt doorgehakt.

In een video op zijn sociale media bewieroken enkele oud-trainers Iniesta.

"Zijn karakter was bescheiden. Het was fysiek niet de grootste voetballer, maar zijn brein was enorm", vertelt Louis van Gaal over de kleine Spanjaard.

Dat Iniesta op 8 oktober is gestopt als voetballer, is niet verrassend. Het nummer 8 was sinds jaar en dag het rugnummer van het voetbalicoon.

Wereldkampioen ten koste van Oranje

Iniesta stond als voetballer bekend om zijn prachtige passes en zijn regisserende vermogen op het middenveld. Het clubicoon van Barcelona speelde 674 wedstrijden voor de Spaanse topclub en maakte daarin 57 treffers en gaf 135 assist.

Hij werd negen keer kampioen van Spanje en won met Barcelona vier keer de Champions League. Met Spanje werd hij twee keer Europees kampioen en één keer wereldkampioen.

Nederlandse voetbalfans zullen minder goede herinneringen hebben aan de Spaanse middenvelder, want in 2010 maakt hij in de WK-finale tegen Oranje het winnende doelpunt in de verlenging.

Na zijn periode bij Barcelona speelde Iniesta ook nog wedstrijden voor het Japanse Vissel Kobe en Emirates Club uit de Verenigde Arabische Emiraten.

'De bal gaat jou missen'

De middenvelder speelde in het verleden samen met grote spelers als Xavi, Samuel Eto'o, Thierry Henry, Sergio Busquets en Lionel Messi. Laatstgenoemde heeft op zijn eigen sociale media een eerbetoon gegeven aan zijn voormalig medespeler.

"Jij was een van de meest magische teamgenoten. Ik heb er enorm van genoten om met jou te spelen. De bal gaat jou missen en wij zullen jou ook gaan missen. Ik wens je het beste, je bent een fenomeen."

Dat Iniesta een fenomeen was, onderschrijft zijn oud-trainer Pep Guardiola ook. "Ik weet nog dat we een keer één punt uit zes duels hadden gehaald. Maar Iniesta zei dat we op de juiste weg waren, dan weet je dat het goed zit."

AFP Iniesta na zijn afscheid bij Barcelona

Voormalig bondscoach van Spanje, Vicente del Bosque, herinnert zich dat Iniesta in een uitwedstrijd bij Espanyol (de rivaal van Barcelona) een groot applaus kreeg. "Een staande ovatie. Dat zegt veel. Mensen waren heel erg blij met zo'n voetballer als hij."

Grote successen met Spanje

In 2018 stopte Iniesta als international bij de Spaanse ploeg. Dat gebeurde nadat zijn land pijnlijk was uitgeschakeld tegen Rusland in de achtste finales van het WK. De Russen wonnen op strafschoppen na een 1-1 gelijkspel.

Iniesta heeft nog niks bekendgemaakt over zijn toekomst. Maar zoals zijn oud-trainers in de afscheidsvideo zeggen: "Hij zal het voetbal niet verlaten."