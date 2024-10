Politie.nl

NOS Nieuws • vandaag, 08:44 Politiediensten zoeken identiteit 25 dode vrouwen, van wie twee in Nederland

Politiediensten in zes landen, waaronder Nederland, zijn vandaag samen met Interpol een zoektocht gestart naar de identiteit van 25 onbekende overleden vrouwen. Ze zijn allemaal door geweld om het leven gekomen of onder verdachte omstandigheden gestorven.

Van de 25 vrouwen zijn er twee in Nederland gevonden, in 2004 en 2013.

Omdat een onbekende dode ook geïdentificeerd kan worden door nabestaanden in het buitenland, werd in Nederland een internationale campagne ontwikkeld. In een eerste editie werkte de Nederlandse politie samen met België en Duitsland. In samenwerking met Interpol werden in mei 2023 22 zaken voorgelegd aan het publiek. Daar komen nu dus 25 zaken bij.

De eerste editie leverde ongeveer 1800 tips op en een identificatie in een 30 jaar oude moordzaak. Een vrouw die in 1992 vermoord werd gevonden in Antwerpen werd al snel na de lancering van de campagne door haar nabestaanden in Groot-Brittannië aan een tatoeage herkend. Het bleek de 31-jarige Rita Roberts uit Wales te zijn.

Haar zus Donna vertelt in een video dat de Identify Me-campagne cruciaal is geweest voor de identificatie van Rita:

In de tweede editie wordt de zoektocht uitgebreid. Naast de drie oorspronkelijke landen doen ook Italië, Frankrijk en Spanje mee. Inclusief de 21 onopgeloste zaken van de vorige campagne, leggen deze zes landen nu dus 46 zaken voor aan het internationale publiek.

In totaal zijn er elf Nederlandse zaken. Een van de twee nieuwe gaat over een vrouw die op 4 juli 2004 in het duingebied Meijendel bij Wassenaar werd gevonden. Al meer dan 20 jaar is onduidelijk wie zij is en hoe zij in het duingebied terecht is gekomen. Ook is onduidelijk hoe zij om het leven is gekomen. Wel zijn er specifieke kenmerken waarmee de politie hoopt haar naam te kunnen achterhalen. Verschillende zaken wijzen op een connectie met Duitsland.

Parasolvoet

De andere nieuwe zaak die door Nederland is voorgedragen draait om een vrouw die op 6 januari 2013 in Limburg vlak bij de Maas werd gevonden. Vermoed wordt dat ze met de rivier is meegestroomd vanuit België en zo in Nederland op de oever bij de Pietersplas is terechtgekomen.

Omdat ze vermoedelijk lang in het water heeft gelegen is niet meer goed te achterhalen hoe de vrouw er uit moet hebben gezien. Daarom zijn de sieraden die ze droeg belangrijk voor identificatie. Zo droeg ze opvallende ringen, waaronder één die destijds veel in Luik verkocht werd, meldt de politie.

Een overzicht van alle Nederlandse zaken, inclusief de twee nieuwe Nederlandse zaken, is op deze pagina te vinden. Op de website van Interpol zijn ook de zaken in de andere deelnemende landen te vinden. Daar zitten ook zaken bij die mogelijk een Nederlandse link hebben. Zo was het lichaam van een meisje dat in een Duitse rivier in de regio Frankfurt werd gevonden verzwaard met een parasolvoet van Nederlandse makelij. En twee andere vrouwen werden net over de grens in België gevonden.

Mensen die iets denken te weten wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Elke zaak heeft een eigen tipformulier. Tippen kan ook via de opsporingstiplijn 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Femicide

Vrouwenmoord wordt ook femicide genoemd. Het kan gaan om vrouwen die gedood worden door hun partner of ex, maar het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) hanteert een bredere definitie. Het spreekt ook in andere gevallen van femicide, bijvoorbeeld als een vrouw uit eerwraak wordt gedood of omdat ze lesbisch is of niet langer in de prostitutie wil werken.