ANP Bretly D.

NOS Nieuws • vandaag, 17:17 Gedragsdeskundigen adviseren tbs met dwang voor Bretly D.

Gedragsdeskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) adviseren de rechtbank verdachte Bretly D. tbs met dwangverpleging op te leggen. Dat blijkt uit een inleidende zitting in de rechtbank in Rotterdam. D. wordt onder meer verdacht van de moord op de Rotterdamse psychiater Jean van Griensven in oktober vorig jaar.

De 25-jarige D. heeft niet meegewerkt aan het onderzoek in het PBC. Toch zijn de gedragsdeskundigen tot een diagnose gekomen. Over wat deze dan precies inhoudt en welke persoonlijkheidsstoornis bij D. is vastgesteld, is tijdens de zitting niks gezegd. Het was de vierde inleidende zitting in de zaak, D. was opnieuw niet aanwezig.

Op de vlucht

Justitie verdenkt D. van de moord op de 60-jarige Van Griensven uit Rotterdam. Het slachtoffer was van dichtbij in het voorhoofd geschoten en had een overdosis methamfetamine in zijn bloed. D. zou daarna het appartement van de man in brand hebben gestoken.

Ruim een week later zou hij, nog altijd op de vlucht, in Zutphen hebben geprobeerd een man te wurgen. Dagenlang wist D. uit handen van de politie te blijven, die een klopjacht op hem had geopend. Bij een hotel in Amsterdam werd D. uiteindelijk gearresteerd.

D. is behalve voor moord ook aangeklaagd voor vuurwapenbezit en brandstichting. De volgende zitting is op 18 december, ook deze is weer inleidend. Wanneer de zaak inhoudelijk dient, is nog niet bekend.