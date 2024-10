RTV Utrecht Vandaag werden in de Utrechtse rechtbank voor het eerst straffen uitgedeeld voor seksuele straatintimidatie

NOS Nieuws • vandaag, 17:05 Geldboetes en celstraf in derde rechtszaak over seksuele straatintimidatie

Drie mannen zijn veroordeeld voor seksuele straatintimidatie. Ze kregen een geldboete opgelegd. Toen een van de verdachten aangaf dat hij niet in staat is die boete te betalen, kreeg hij in plaats daarvan twee dagen celstraf.

Seksuele straatintimidatie is sinds 1 juli strafbaar. Hierbij gaat het volgens de nieuwe wet om het seksueel benaderen van iemand in het openbaar op een manier die "vreesaanjagend, vernederend, kwetsend of onterend" is. In Den Haag en Rotterdam werd al eerder iemand veroordeeld, in Utrecht gebeurde dat vandaag voor het eerst. Twee zaken gingen over het intimideren van een vrouwelijke buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of politieagent, de ander over een 18-jarige vrouw.

Kwetsend en vernederend

De eerste zaak was die van een 46-jarige man uit Amersfoort, Hij viel in de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 juli twee vrouwelijke agenten lastig. Zij ontfermden zich op dat moment over een dronken man die op straat lag. "Ik ga jou beffen", riep hij meermaals naar de agenten, ook nadat ze hem hadden gearresteerd.

De agenten verklaarden dat ze dat als kwetsend en vernederend hebben ervaren. De Amersfoorter werd veroordeeld tot een geldboete van 350 euro, waarvan 200 euro voorwaardelijk.

De andere zaak ging over een 50-jarige man uit Utrecht. Hij werd op 21 augustus staande gehouden door een boa, die zag dat hij drugs gebruikte. De man weigerde zijn legitimatiebewijs te laten zien en wilde alleen met de politie praten, schrijft RTV Utrecht. Vervolgens benaderde hij de boa seksueel door verschillende opmerkingen en gebaren. Hij pakte daarbij zijn geslachtsdeel vast.

Tegen de man was eigenlijk een geldboete geëist, maar hij gaf aan die niet te kunnen betalen. Daarom besloot de kantonrechter hem een celstraf van twee dagen op te leggen. De Utrechter moet wel een schadevergoeding van 150 euro betalen aan de boa die hij heeft geïntimideerd.

En de derde zaak die vandaag werd behandeld ging over een 19-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij viel op 17 juli een 18-jarige vrouw lastig in de trein van Amsterdam naar Utrecht. Hij probeerde haar onder meer te zoenen. Tegen hem is een geldboete van 280 euro geëist, maar het is de vraag of hij die gaat betalen, aangezien het op dit moment niet bekend is waar hij nu is.

Eerdere zaken

Vorige week vonden de eerste twee rechtszaken plaats over seksuele straatintimidatie. In Rotterdam kreeg een 33-jarige man een boete van 280 euro opgelegd, waarvan 180 euro voorwaardelijk. Hij pakte in de avond van 9 augustus een vrouw tegen haar wil bij haar heupen op het Schouwburgplein in Rotterdam. Dat werd opgemerkt door een undercover boa. Deze handhavers in burger zagen dat de vrouw "afwerende bewegingen" maakte.

En in Den Haag werd een man vijf dagen hechtenis opgelegd. Hij had een minderjarig meisje in Lisse lastiggevallen.

Rotterdam is naast Utrecht en Arnhem een van de steden waar een pilot loopt met undercover boa's. Zij proberen plegers van straatintimidatie op heterdaad te betrappen.

Een van die undercover boa's is Bryan. Hij legt uit hoe ingewikkeld het is om daadwerkelijk tot een aanhouding over te gaan:

