Peter Hilz Een abri in Rotterdam met de campagne van de gemeente tegen straatintimidatie

NOS Nieuws • vandaag, 11:40 Boete van 280 euro in eerste rechtszaak over seksuele straatintimidatie

In de eerste rechtszaak over seksuele straatintimidatie heeft een man een boete van 280 euro gekregen, waarvan 180 euro voorwaardelijk. De rechter acht bewezen dat de 33-jarige man in de avond van 9 augustus op het Schouwburgplein in Rotterdam een vrouw tegen haar wil bij de heupen heeft vastgepakt.

Het incident werd destijds opgemerkt door 'undercover boa's'. Deze handhavers in burger zagen dat de vrouw "afwerende bewegingen maakte" toen hij zijn handen op haar heupen legde. Zij maakten vervolgens een proces-verbaal op.

Seksuele straatintimidatie is sinds 1 juli strafbaar. Hierbij gaat het volgens de nieuwe wet om het seksueel benaderen van iemand in het openbaar op een manier die "vreesaanjagend, vernederend, kwetsend of onterend" is.

Seksuele straatintimidatie Uit de meest recente cijfers van het CBS blijkt dat twee op de drie vrouwen van 12 tot 25 jaar weleens is lastiggevallen op straat. Een derde van de jonge vrouwen voelde zich onveilig of bang door straatintimidatie. Mannen hebben minder last van intimidatie op straat, bleek uit het onderzoek. Geïntimideerd worden op straat komt in steden vaker voor dan op het platteland.

De man noemde de rechter tijdens de zitting een "leugenaar" en weigerde verder antwoord te geven op vragen. Daarom moest de rechter zonder zijn kant van het verhaal een uitspraak doen.

De officier van justitie had een onvoorwaardelijke boete van 280 euro geëist of een celstraf van vijf dagen. "Wat verdachte heeft gedaan, is indringend en seksueel", zei hij. "Wat hier gebeurd is, staat nogal ver af van respectvol benaderen."

De rechter besloot om 180 euro daarvan voorwaardelijk te maken: de man moet dit alleen betalen als hij opnieuw strafbare feiten begaat. Daarvoor gaf de rechter als reden dat het incident een maand na de strafbaarstelling plaatsvond en de man mogelijk nog niet wist dat zijn daad strafbaar was. Door de grote media-aandacht voor de rechtszaak is het na vandaag waarschijnlijk algemeen bekend dat straatintimidatie wordt bestraft, zei hij.

Undercover boa's

Rotterdam is naast Utrecht en Arnhem een van de steden waar een pilot loopt met undercover boa's. Zij proberen plegers van straatintimidatie op heterdaad te betrappen.

Een van die undercover boa's is Bryan. Hij legt uit hoe ingewikkeld het is om daadwerkelijk tot een aanhouding over te gaan:

1:31 Undercover boa's gaan strijd aan met straatintimidatie: 'Het is heel ingewikkeld'