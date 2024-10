ANP Kippen bij een biologische kippenboerin Someren (foto ter illustratie)

NOS Nieuws • vandaag, 13:47 Regenwormen oorzaak hoge concentraties PFAS in eieren hobbykippen

De hoge concentraties PFAS in eieren van hobbykippen in Zuid-Holland en de gemeente Altena in Noord-Brabant lijken te zijn veroorzaakt door regenwormen. Dat staat in onderzoek dat is uitgevoerd in de omgeving van de Chemours-fabriek in Dordrecht.

In het onderzoek werd eerst gekeken naar een duidelijk verband tussen het PFAS-gehalte in de bodem en in de eieren van de hobbykippen. Toen dat niet werd gevonden, is aanvullend onderzoek gedaan naar mogelijke besmettingsbronnen, zoals soorten voer, medicijnen, water, grond, bodembedekking en regenwormen. Hieruit bleken regenwormen, die door de kippen worden opgegeten, een belangrijke PFAS-bron in de eieren te zijn.

Volgens de onderzoekers kan hiermee het grootste deel van de PFAS in de eieren verklaard worden. Dat nog onbekende bronnen ook bijdragen aan de aanwezigheid van PFAS in de eieren, wordt niet uitgesloten. Het RIVM voert verder onderzoek uit op landelijk niveau naar de aanwezigheid van PFAS in eieren.

Over het onderzoek In oktober 2023 is in opdracht van de gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht het onderzoek gestart naar de aanwezigheid van PFAS in eieren van hobbykippen. Het onderzoek is uitgevoerd door advies- en ingenieursorganisatie Arcadis in samenwerking met Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, GGD-Zuid-Holland Zuid, Tritium Advies en Wageningen Food Safety Research. Op 31 locaties werden eieren verzameld en geanalyseerd. Daarbij is de relatie onderzocht tussen de uitstoot van PFAS door de nabijgelegen Chemours-fabriek en de PFAS-gehalten in eieren. Ook is er gekeken of mensen door het eten van deze eieren extra PFAS binnenkrijgen.

De onderzoekers melden dat vooral de stof PFOS (perfluoroctaansulfonzuur) in de eieren terechtkomt. PFOS behoort tot de PFAS-"familie". In een persbericht meldden de onderzoekers dat "voor zover bekend" PFOS nooit in het productieproces van Chemours gebruikt is. "Wat dan wel de bron is van PFOS en andere PFAS in de leefomgeving is onduidelijk", klinkt het.

Volgens het rapport is er meer landelijk onderzoek nodig om te bepalen wat het hoge PFAS-gehalte in wormen betekent voor de gezondheid van mensen en het ecosysteem.

Er gingen al langer berichten over te hoge concentraties PFAS in eieren in de buurt van het chemisch bedrijf in Dordrecht. De NOS kwam begin dit jaar met een eigen onderzoek waaruit naar voren kwam dat ook ver buiten de regio Dordrecht op zes van de twaalf onderzochte locaties PFAS in eieren van hobbykippen werden gevonden. In Utrecht, Friesland en Limburg waren de concentraties hoger dan de EU verantwoord vindt.

PFAS en PFOS PFAS is een verzamelnaam voor zo'n vierduizend chemicaliën die moeilijk afbreekbaar zijn in het milieu. PFAS worden bijvoorbeeld gebruikt in de antiaanbaklaag in pannen en om regenkleding waterdicht te maken. PFOS, ook wel perfluoroctaansulfonaten, zijn chemische stoffen die onder de familie van de PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen) vallen. Als mensen er te veel van binnenkrijgen, kan PFOS op lange termijn kanker veroorzaken en het immuunsysteem aantasten.