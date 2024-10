Tunesische president Saied met overmacht herkozen, opkomst 28 procent

In Tunesië is president Kais Saied volgens de exitpolls met overmacht herkozen. De officiële uitslag volgt woensdag, maar volgens de exitpolls krijgt Saied 89 procent van de stemmen.

Bijna 9,7 miljoen geregistreerde kiezers konden gisteren naar de stembus om een nieuwe president te kiezen, maar dat deed slechts 27,7 procent van de stemgerechtigden. Bij de verkiezingen van 2019 bedroeg was de opkomst volgens de Tunesische kiescommissie nog 45 procent.

Arabische Lente

Het waren de derde presidentsverkiezingen sinds de Arabische Lente in 2011. Massale protesten leidden toen tot het aftreden van president Ben Ali. Hij leidde Tunesië als een dictatuur, waarin de oppositie onderdrukt werd en er veel corruptie was.

Tunesië werd in de jaren na 2011 gezien als het enige succesverhaal van de Arabische Lente. Er kwam een nieuwe democratische grondwet en maatschappelijke groeperingen wonnen de Nobelprijs voor de Vrede. Tegelijkertijd waren er in omliggende landen in Noord-Afrika gewelddadige staatsgrepen en burgeroorlogen.