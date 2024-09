Presidentskandidaat in Tunesië in aanloop naar verkiezingen van zijn bed gelicht

Journalist Faïrouz ben Salah vanuit Tunis:

"Al met al lijkt het erop dat president Kais Saied er alles aan doet om mogelijke concurrenten te dwarsbomen. Dat is vermoedelijk niet uit angst om de verkiezingen te verliezen. Saied is nog vrij populair, mede omdat veel Tunesiërs slechte ervaringen met democratie hebben. Maar uitgedaagd worden gaat niet samen met Saieds politieke ideeën.

In zijn zelfgeschreven grondwet staat dat hij in zijn eentje het Tunesische volk representeert. Hij is het Tunesische volk, en andersom. Een aanval op zijn beleid is daarmee een ontkenning van die gesuggereerde eenheid.

Saied heeft de verkiezingen vooral uitgeschreven om te bewijzen hoe populair hij is, maar bij de parlementsverkiezingen in 2022 kwam minder dan 11 procent van de Tunesiërs opdagen.

Door alle ontwikkelingen is het de vraag of de presidentsverkiezingen op 6 oktober nog wel doorgaan. Veel mensen houden er rekening mee dat Saied de verkiezingen uitstelt met een beroep op een 'noodsituatie'. Of dat de voorzitter van de kiescommissie opstapt."