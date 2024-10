Flets AZ verliest bij Fortuna Sittard, derde nederlaag op rij

AZ is na de sterke start van het seizoen in een dipje terechtgekomen. Na het verlies van vorige week tegen FC Utrecht (1-2) en de ingecalculeerde Europese nederlaag bij Athletic Club (2-0) verloren de Alkmaarders vanavond bij Fortuna Sittard: 1-0.

Uit een corner kopte Rodrigo Guth in de 78ste minuut het winnende doelpunt tegen de touwen.

Door de nederlaag laat AZ na om in de eredivisie op gelijke hoogte te komen met FC Utrecht. AZ blijft derde met zestien punten uit acht wedstrijden.

Bij afwezigheid van aanvoerder Jordy Clasie en routinier Bruno Martins Indi was de pas 24-jarige Sven Mijnans de oudste speler bij AZ. Ook droeg de middenvelder de aanvoerdersband. Het jonge AZ was flets in Limburg en simpelweg niet goed genoeg.