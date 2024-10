Wekdienst 6/10: Wilders in Italië • WK gravelwielrennen mannen

ANP/NOS

Goedemorgen! Vandaag is PVV-leider Geert Wilders in Italië, waar hij een toespraak zal houden op een conferentie van de rechts-populistische Italiaanse partij Lega. Verder strijden de mannen om de wereldtitel gravelwielrennen.

Eerst het weer: de dag begint zonnig met op sommige plekken wat bewolking. Vroeg in de ochtend is er lokaal nog kans op mist. In de avond gaat het regenen. Het wordt vandaag maximaal 18 graden.

Wat kun je vandaag verwachten?

PVV-leider Wilders is in Italië waar hij een toespraak zal houden op een conferentie van de rechts-populistische Italiaanse partij Lega. Ook de Hongaarse president Orbán is aanwezig en zal spreken.

In Amstelveen staat de manifestatie Samen voor Israël op het programma. Daar worden de aanslagen van Hamas van 7 oktober vorig jaar herdacht. De bijeenkomst begint om 19.00 uur.

In Leuven strijden de mannen om de wereldtitel gravelwielrennen. De race begint om 14.15 uur en is live te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Ook Parijs-Tours is vanaf 15.30 uur te volgen via een livestream.

De honkballers van Neptunus en HCAW strijden om de landstitel. Vandaag is vanaf 13.30 uur de tweede wedstrijd in de best-of-seven-serie live te volgen via een livestream.

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse presidentskandidaat Trump was voor een campagnebijeenkomst terug in Butler, de plek waar hij afgelopen juli bijna werd vermoord. Voor vele duizenden aanhangers noemde hij de aanslagpleger "een wreed monster". Hij hield de toespraak vanachter kogelvrij glas.

Bij de mislukte moordaanslag werd de dader, de 20-jarige Thomas Crooks, gedood door agenten van de Secret Service. Trump werd door een kogel geraakt aan zijn oor. Hij beschreef nu op het zwaarbeveiligde podium dat de tijd voor hem toen even stopte. De schutter "ontketende het pure kwaad", maar "door de genade van God slaagde de schurk niet in zijn doel." Het motief van Crooks is nog altijd onduidelijk.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

In en rond Apeldoorn zitten mensen nog zeker negen dagen zonder schoon kraanwater. In het water is E. coli gevonden, beter bekend als de poepbacterie. En dus ontstond er een run op waterflessen.

Een fijne zondag!