Beer doodt paddenstoelenplukker in Slowakije

Een bruine beer heeft in Slowakije een 55-jarige man gedood, schrijven landelijke media. Het slachtoffer plukte samen met iemand paddenstoelen in de omgeving van het Tatragebergte toen hij werd aangevallen door de beer.

Meer confrontaties

In Slowakije zijn vaker confrontaties tussen mensen en beren. In maart rende een wilde beer door de stad Liptovsky Mikulas, waarbij vijf mensen gewond raakten. In 2021 werd eveneens in het noordelijke gedeelte van het land iemand gedood door een beer.