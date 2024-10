Nieuw-Zeelands marineschip gezonken na brand aan boord

Een onderzoeksschip van de marine van Nieuw-Zeeland is gezonken na een hevige brand. Het vuur ontstond nadat het schip vastliep op een rif voor de kust van Samoa, een kleine eilandengroep in Oceanië.

Het is voor het eerst dat een marineschip van Nieuw-Zeeland is gezonken in vredestijd. Defensieminister Judith Collins noemde het incident "erg triest", maar is blij dat alle opvarenden in veiligheid zijn gebracht.