Vrije trap Janosek levert tiental NAC winst op in 'mini-klassieker' tegen NEC

In een verhit duel heeft NAC met tien man drie punten gepakt in de 'mini-klassieker' tegen NEC. Na een korte onderbreking vanwege een vanuit het publiek gegooide munt op het veld besliste Dominik Janosek de wedstrijd met een fraaie vrije trap: 1-0.

NAC speelde op dat moment al met een man minder door een rode kaart voor Saná Fernandes. Door de zwaarbevochten zege passeert NAC NEC op de ranglijst.

Op 23 mei 2021 stond bij de voorlaatste NAC-NEC promotie op het spel in de nacompetitie en was NEC in Breda met 1-2 te sterk. Voor het eerst sinds het seizoen 2013/2014 zijn beide clubs weer samen actief in de eredivisie. Beide confrontaties eindigden dat seizoen in 1-1.

NAC-coach Carl Hoefkens had zijn selectie voor deze 'mini-klassieker op scherp gezet door Matthew Garbett en Fredrik Oldrup Jensen om disciplinaire redenen uit de selectie te zetten.

Bij NEC verving routinier Lasse Schöne de geblesseerde Dirk Proper op het middenveld. Voor de 38-jarige Deen was het zijn 400ste basisplaats in de eredivisie. Daarmee is hij deze eeuw recordhouder. Robin Roefs kreeg weer de voorkeur boven Stijn van Gassel onder de lat.

Munt op veld, wedstrijd stil

In een matige eerste helft in Breda was de thuisploeg beter, maar gebeurde er bar weinig. Na rust raakte Lars Mol de lat en liepen de gemoederen hoog op. De 18-jarige Portugees Saná Fernandes kreeg vanwege een domme overtreding op Sami Ouaissa een rode kaart.

Ook Gábor Babos, de keeperstrainer van NAC, kreeg rood toen hij zich bij de arbitrage opwond over een gele kaart voor Jan van den Bergh. Nadat er vanuit het publiek een munt op het veld werd gegooid, legde arbiter Ingmar Oostrom de wedstrijd een kwartier voor tijd stil.

Voor het povere NEC was de onderbreking een kans om de koppen bij elkaar te steken en een ander gezicht te laten zien, maar niets was minder waar. Het tiental van NAC overrompelde de bezoekers na de herstart en kreeg direct een grote kans via aanvoerder Van den Bergh.

In de 81ste minuut mocht NAC een vrije trap nemen en Janosek ging achter de bal staan. De Tsjechische specialist schoot via de binnenkant van de paal prachtig binnen. Het doelpunt was goed voor de derde zege van het seizoen voor NAC, alle drie in eigen huis.

Het betekende ook dat NAC zijn ongeslagen status in de eredivisie tegen NEC verlengde naar negen wedstrijden. Sinds een 4-2 nederlaag op 12 februari 2010 heeft NAC in de eredivisie niet meer verloren van NEC.