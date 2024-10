EPA Bij de start van de vaccinatiecampagne krijgen gezondheidsmedewerkers als eerste een vaccin

NOS Nieuws • vandaag, 20:48 Democratische Republiek Congo start vaccinatie tegen mpox-virus

In de Democratische Republiek Congo zijn autoriteiten begonnen met het vaccineren van de bevolking tegen het mpox-virus. In een ziekenhuis in de oostelijke stad Goma werden de eerste vaccins aan ziekenhuismedewerkers toegediend.

De start van de vaccinatiecampagne volgt na een forse uitbraak van het virus in Congo. Ook in omliggende landen is het virus opgedoken. Volgens volksgezondheidsorganisatie Africa CDC zijn dit jaar in zestien Afrikaanse landen vermoedelijke of bevestigde gevallen gemeld.

Sinds begin 2024 zijn vermoedelijk al 35.000 mensen besmet met mpox. Verreweg de meeste gevallen zijn geteld in Congo. Volgens officiële cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn dit jaar 996 mensen aan het virus doodgegaan.

Toegezegde vaccins

In Congo kwamen vorige maand zo'n 200.000 vaccins aan die door de Europese Unie zijn gedoneerd. Nederland doneerde 13.200 vaccins nadat de Tweede Kamer minister Fleur Agema van Volksgezondheid daartoe had opgeroepen. Naar schatting zijn 3 miljoen vaccins nodig om het virus in te dammen.

Het Congolese ministerie van Volksgezondheid zegt momenteel over 265.000 vaccins te beschikken. Volgens het ministerie worden nieuwe leveringen op korte termijn verwacht.

De vaccins zijn bedoeld voor volwassenen, risicogroepen en ziekenhuismedewerkers.

Internationale noodsituatie

In augustus riep de WHO de opkomst van een nieuwe variant van het mpox-virus uit tot een internationale noodsituatie. Met een bedrag van bijna 600 miljoen dollar wordt door Africa CDC geprobeerd het aantal besmettingen terug te dringen.

Meer dan de helft van dat geld gaat naar het bestrijden van het virus in getroffen landen en het verhogen van de paraatheid.

Zelden dodelijk

Mpox begint vaak met koorts, hoofdpijn, spierpijn, gezwollen lymfeklieren, rillingen en moeheid. Na enkele dagen verschijnen er vlekken op de huid. Deze huiduitslag gaat over in blaasjes. De meeste gevallen zijn mild. De ziekte is, zeker in westerse landen, zelden dodelijk.