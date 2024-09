Eerste vaccins tegen mpox aangekomen in Congo

Afrika-correspondent Elles van Gelder:

"Het vaccin is hard nodig maar dat betekent niet dat er al direct begonnen kan worden met vaccineren. De logistiek is in het oosten van de Democratische Republiek Congo extra ingewikkeld omdat er gewapende groepen actief zijn en het op veel plekken onveilig is. Ook moet de bevolking eerst goed worden voorgelicht. Er is veel wantrouwen naar vaccins toe, dat zagen we onder meer bij uitbraken van ebola in Congo.

Daarnaast zijn er ook nog niet genoeg vaccins. Congo wil zo'n vier miljoen prikken gaan zetten en omdat die nog lang niet binnen zijn, moeten ze nu dus ook kijken wie prioriteit krijgt. De vaccinatiecampagne zal zich vooral op kinderen richten."