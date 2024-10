ANP Een verkeerslicht in Tilburg

NOS Nieuws • vandaag, 15:00 Verouderde stoplichten in Nederland blijken relatief makkelijk te hacken

Het verouderde systeem van verkeerslichten in Nederland is makkelijk te hacken. Dat meldt RTL Nieuws na onderzoek. Ethisch hacker Alwin Peppels (29) ontdekte het lek, dat aantoont hoe snel buitenstaanders de stoplichten kunnen bedienen. De stoplichten moeten vervangen worden, maar dat kan nog wel enkele jaren duren.

Peppels onderzocht de manier waarop verkeerslichten verbinding maken met onder meer hulpdiensten en het openbaar vervoer. Met dit systeem springen stoplichten op groen zodra zo'n voertuig het stoplicht nadert, om zo een ambulance bijvoorbeeld voorrang te geven. De rest van de stoplichten springen dan op rood. Het systeem wordt ook wel KAR genoemd, waarbij de stoplichten via radiosignalen worden bestuurd.

De ethisch hacker maakte dit systeem na, waardoor hij de verkeerslichten kon beïnvloeden door ze op ieder gewenst moment op rood of groen te zetten. De details daarvan worden niet gedeeld, maar duidelijk is dat het "digitale puzzelen" in zijn vrije tijd volgens RTL een aantal jaren duurde. Iemand met meer kennis van radiosignalen zou dit volgens Peppels sneller kunnen.

Compleet vervangen

Een fundamentele wijziging in het systeem is de enige oplossing om het systeem te beveiligen, stelt Peppels. "Ik had graag gezien dat het makkelijker op te lossen is, maar KAR stamt uit een tijd waarin cybersecurity nog een stuk minder belangrijk was."

Daarbij vreest de ethisch hacker ook dat de hacks in verkeerde handen kunnen vallen. "Of het nou criminele hackers zijn of vijandelijke landen die het hebben gemunt op onze infrastructuur, het is van groot belang om te zorgen dat dit soort systemen goed zijn beveiligd. We moeten aandachtig blijven kijken naar alle systemen die we in onze infrastructuur gebruiken."

Nieuw systeem

Er is al wel een nieuw systeem, dat Talking Traffic heet, maar dat werkt alleen als verkeerslichten compleet worden vervangen. Dit systeem gaat via een internetverbinding in plaats van via de radiosignalen. Het vervangen is volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de verantwoordelijkheid van provincies en gemeenten. De verwachting is dat het KAR-systeem in 2030 volledig is vervangen door het nieuwe systeem.

De gemeente en provincies laten in een reactie aan RTL weten het "ongewenst" te vinden dat de verkeerslichten op deze manier beïnvloed kunnen worden. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), dat onderdeel is van het ministerie van Justitie en Veiligheid en ervoor moet zorgen dat Nederland digitaal veilig is, zegt dat het hacken van verkeerslichten strafbaar is en gevaar op de weg kan veroorzaken. "Misbruik komt dus met een aanzienlijk risico."