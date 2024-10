Na CNV schort ook vakbond FNV acties voor vroegpensioen op

In navolging van vakbond CNV schort ook de FNV nieuwe stakingen voor het vroegpensioen op. Voorlopig zal dat zijn tot 1 december. Dat is de uitkomst van overleg vanavond met de stakingsleiders uit alle stakende sectoren met zwaar werk.

De bond wil het overleg met de overheid en werkgevers over die regeling tot die datum de tijd geven. Maar de FNV benadrukt wel dat er iets beters moet komen dan het voorstel dat vanochtend op tafel lag. "Lukt dat niet, dan volgen vanaf 1 december zwaardere stakingen dan die in september", aldus FNV-onderhandelaar Piet Rietman.

Volgens Rietman is vanavond duidelijk geworden dat iedereen blij is dat "we weer aan tafel zitten". "Maar onze stakers zijn bereid om hun collega's nogmaals op te trommelen voor een grotere stakingsronde, als die betere deal er niet komt."