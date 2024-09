Gesprek vroegpensioen hervat, maar irritatie over houding FNV

ANP

Er wordt binnenkort weer gesproken over het vroegpensioen. Er lijken nog maar weinig inhoudelijke obstakels voor een overeenkomst te zijn, maar toch zijn de verhoudingen in de polder er niet beter op geworden. Over de opstelling van de grootste vakbond, FNV, wordt geklaagd door andere partijen, waaronder ook andere vakbonden aan tafel.

Uit gesprekken met bronnen rond de werkgevers, bonden en het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid blijkt dat er irritatie is over de houding in de gesprekken, de timing van de stakingsweek in september en de harde toon van de acties.

De FNV herkent zich niet in het beeld. "We onderhandelen harder dan normaal. Ik denk dat ze daarvan schrikken."

Maandenlang actie

In december 2023 klapte het overleg over het vroegpensioen. Tot Prinsjesdag 2024 volgden vele stakingen en andere acties van agenten, schoonmakers en ov-personeel.

Hoewel de nieuwe minister van Sociale Zaken, Van Hijum, meerdere keren aangaf open te staan voor een permanente vroegpensioenregeling, liepen de acties door in de zomermaanden.

Begin september was men al dicht bij een overeenkomst, zeggen bronnen rond verschillende partijen aan tafel, waaronder andere bonden. "De basisingrediënten voor een overeenkomst lagen er al", vertelt een van de onderhandelaars.

Basisonderdelen vroegpensioen: - Men lijkt het erover eens dat de regeling voor vroegpensioen permanent moet worden; iemand met een zwaar beroep mag maximaal 3 jaar eerder stoppen met werken. - Tot aan het pensioen ontvangt iemand dan een uitkering ongeveer ter hoogte van een AOW-uitkering. Over de exacte hoogte is men het nog niet eens. - Aan de onderhandelingstafel bepalen de sectoren zelf wat zwaar werk is. - Het ministerie wil dat er jaarlijks niet meer dan 15.000 werknemers met vroegpensioen gaan om een 'cultuur van vroegpensioen' te voorkomen. - Verdien je minder dan 26.000 euro per jaar? Dan kun je met vroegpensioen zonder dat de baas daarover belasting betaalt. Als je meer verdient, moet er wel belasting worden betaald. - Verdien je meer dan 74.000 euro? Dan betaalt de baas, naast belasting, ook een boete als hij of zij een medewerker met vroegpensioen stuurt.

Een permanente regeling, een hogere vroegpensioenuitkering en ruimte voor de sectoren om zelf afspraken te maken: het lijkt erop dat de belangrijkste eisen van de FNV al ingewilligd werden.

Flyers en posters al gedrukt

Toch bestrijdt FNV dat men er al bijna uit was. "Een quotum voor het aantal mensen dat jaarlijks met vroegpensioen kan en een herijking na 3 jaar. Dat noemen wij niet permanent," zegt de woordvoerder van de FNV.

Ook vindt de bond de voorgestelde verhoging van de uitkering met zo'n 10 procent te laag.

En dus werd er de week voor Prinsjesdag toch gestaakt. Havenmedewerkers, ov-personeel en schoonmakers legden het werk neer tot ergernis van de gesprekspartners. "We waren er bijna, maar de flyers en posters lagen al klaar", zegt een van hen. "De staking moest doorgaan." FNV ontkent dat de staking koste wat kost door moest gaan.

Doodskist

Ook over de aard van acties is kritiek te horen. Tot twee keer toe werd bij een bouwstaking in Noord-Nederland het gebouw van VNO-NCW binnengetreden. Bij die demonstraties werd een doodskist met een skelet meegedragen om aan te geven dat veel mensen in de bouw versleten naar hun pensioenleeftijd toe werken of deze niet halen.

Deze actie valt niet goed bij de werkgevers en andere gesprekspartners. "Huilie, huilie van VNO-NCW", zegt FNV. De vakbond neemt geen afstand van de gebeurtenissen. "Er werd vrolijk koffie gedronken. En, inderdaad, de deur stond open. Ik kan mij voorstellen dat ze schrokken, maar het toont vooral aan dat deze mensen zich niet gehoord voelen. Het zou zo weer kunnen gebeuren."