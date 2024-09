NOS / Yvonne Witte

NOS Nieuws • vandaag, 15:15 Gesprekken over vroegpensioen zware beroepen voortgezet

Het kabinet gaat volgende week weer praten met werkgevers en werknemers over een nieuwe vroegpensioenregeling voor mensen met een zwaar beroep. Minister van Hijum zei na de vergadering van het kabinet dat hij de intentie heeft om een goede regeling af te sluiten.

De onderhandelingen liepen een paar weken geleden al in een vroeg stadium vast nadat de vakbonden een eerste voorstel van het kabinet hadden afgewezen.

De bonden voerden de afgelopen weken ook actie. Zo werd gestaakt in het openbaar vervoer en waren bij enkele voetbalwedstrijden geen agenten aanwezig.

Open gesprek

Van Hijum noemde deze week in de Tweede Kamer de eisen van de bonden bespreekbaar en daarop zeiden de bonden weer in gesprek te willen gaan. Van Hijum gaat daar dus op in: "Er zijn mensen die niet gezond hun pensioen halen. We zullen luisteren naar de zorgen en voorstellen die zowel de werkgevers als de bonden op tafel leggen", zei hij vanmiddag.

De minister vulde aan dat hij een open gesprek wil en dat het zijn inzet is om er zo snel mogelijk uit te komen: "Hoe eerder we resultaat boeken, hoe beter het is, maar je bent er pas uit als je eruit bent".

Geen nieuwe VUT

Van Hijum wilde vandaag niet ingaan op details. Eerder werd duidelijk dat het kabinet bang is dat een te riante vroegpensioenregeling waar te veel werknemers en beroepen gebruik van kunnen maken een soort nieuwe VUT-regeling wordt. De minister zei eerder deze week "dat je ergens de omvang moet begrenzen, zodat het een bijzondere regeling is voor bijzondere gevallen".

De bestaande Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU) loopt tot en met 2025. Via die regeling kunnen mensen met een zwaar beroep maximaal drie jaar lang voor de pensioengerechtigde leeftijd een uitkering krijgen. Wat een zwaar beroep is, bepalen werkgevers en werknemers onderling zelf per sector.