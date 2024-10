NOS Voetbal • vandaag, 22:01 Fatah poeiert matig Willem II langs Almere City, dat al 20 duels niet heeft gewonnen

2:45 Bekijk de samenvatting van Almere City - Willem II

Verdiend was de zege van Willem II op bezoek bij Almere City moeilijk te noemen, maar de schoonheid van de enige treffer maakte veel goed. De Tilburgers creëerden nauwelijks een kans maar schrijven met dank aan de linkervoet van Amar Fatah toch drie punten bij.

De Zweed zag voor rust vanaf de bank hoe moeilijk zijn ploeg het had op bezoek bij een van de zwakkere broeders van de eredivisie.

Almere City wachtte al negentien Eredivisie-duels op een nieuwe zege, tegenstander Willem II hunkerde juist naar succes op vreemde bodem. De Tilburgers wonnen geen van de laatste zeventien uitwedstrijden in de Eredivisie.

Lang leek Almere City het meest aanspraak te kunnen maken op het beëindigen van de negatieve reeks. Dat kwam mede door het zwakke spel van de bezoekers, wat tot zichtbare frustratie leidde bij trainer Peter Maes.

Almere beter

De Belg kon niet tevreden zijn met het ondermaatse optreden van zijn ploeg. Hedwiges Maduro zag vrij aardig spel van zijn Almere, maar scoren bleek te veel gevraagd.

Pro Shots Willem II-trainer Peter Maes windt zich op

Vroeg in de wedstrijd gingen pogingen van Vasilios Zagaritias en Hamdi Akujobi over het doel. Na een klein half uur kreeg Jochem Ritmeester van de Kamp de grootste kans van de eerste helft, maar ook hij verzuimde te scoren.

Strafschop teruggedraaid

Willem II dacht kort voor rust een cadeautje te krijgen toen arbiter Jannick van der Laan naar de stip wees. Na tussenkomst van de videoscheidsrechter draaide Van der Laan zijn beslissing terug: Almere-verdediger Ricardo Visus ging voor de bal en raakte die ook, voor hij in contact kwam met zijn tegenstander.

Aan het begin van de tweede helft was het opnieuw Almere dat dreigend werd. Anas Tahiri nam na een hoekschop een afvallende bal heel fijn op de schoen, maar via de lat verdween de bal over het doel.

De frustratie liep steeds hoger bij Willem II, wat leidde tot overtredingen, gele kaarten en zelfs rood voor assistent-trainer Kristof Aelbrecht.

Maar de stemming sloeg compleet om door die ene uithaal van Fatah. De buitenspeler is gehuurd van het Franse Troyes, dat deel uitmaakt van de City Football Group. In de voorbereiding mocht Fatah zelfs even meedraaien bij Manchester City, het vlaggenschip van die samenwerking tussen diverse clubs.

ANP Amar Fatah

Wellicht deed de 20-jarige jeugdinternational van Zweden daar de inspiratie op voor zijn beslissende schot in Almere. Op snelheid dribbelend richting de zestien had hij aan een snelle blik genoeg om de kruising te vinden en vuurde de bal via de onderkant van de lat binnen: 0-1.

Het slotoffensief van Almere City leverde nog kansjes op. Maar ook het opportunistische spel en keeper Nordin Bakker als stormram voorin leverde geen doelpunt op. Voor de vierde wedstrijd op een rij bleef de ploeg van Maduro doelpuntloos.