Reuters Overstroming in een opvangcentrum voor olifanten bij Chiang Mai

NOS Nieuws • vandaag, 20:27 Thailand probeert olifanten te redden na overstromingen

In Thailand in de omgeving van de wereldberoemde tempels van Chiang Mai wordt met man en macht gewerkt aan het in veiligheid brengen van olifanten die door overstromingen in de knel zijn geraakt.

Rond Chiang Mai leven veel olifanten die na jarenlange mishandeling in opvangcentra verblijven. In die parken, populair bij toeristen, stijgt het water snel. Lokale media melden dat het water de olifanten inmiddels tot aan de nek staat.

Vooral het Elephant Nature Park is zwaar getroffen en heeft om hulp gevraagd bij de overheid. "We hebben dringend hulp nodig: grote auto's en grote boten om dieren en mensen hiervandaan te evacueren", is te lezen op Facebook. Inmiddels zijn er volgens de autoriteiten ruim honderd olifanten gered, maar hebben er negen nog hulp nodig.

In video's op Facebook is te zien dat de kudde door het water rent en luid trompettert. De oprichter van het Elephant Nature Park is ongerust. "We weten niet hoeveel olifanten het zullen overleven, maar we gaan terug om ze te helpen", zegt hij. Minstens één olifant is omgekomen.

In een van de filmpjes is te zien dat een olifant op achterstand van de kudde moet volgen. Volgens de opzichter is het dier blind aan beide ogen.

Wekenlange overstromingen

De olifant is het nationale dier van Thailand. Lang werden ze ingezet als werkdieren, maar daar is verandering in gekomen. Veel toeristen bezoeken de opvangcentra waar voorheen mishandelde olifanten verblijven.

AFP De overstromingen in Elephant Nature Park

De regio in het noorden van Thailand heeft al sinds augustus te maken met overstromingen vanwege de vele regen. Duizenden huizen zijn onbewoonbaar en 49 mensen kwamen om het leven.