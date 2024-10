AFP Pesto de pinguïn

NOS Nieuws • vandaag, 16:00 Hierom gaan dierenvideo's vaak viraal op sociale media

Wie TikTok of Instagram opent, kan er zeker op Werelddierendag niet omheen: duizenden video's van dieren, de ene nog zoeter dan de andere. Ook de afgelopen maanden gebeurde het geregeld dat dieren viraal gingen op sociale media.

Wat is het geheim achter het succes van Pesto de pinguïn, dwergnijlpaard Moo Deng en Sunny de bulldog? "Wezentjes met ronde vormen werken online heel goed", aldus UvA-docent Maarten Reesink, gespecialiseerd in mens-dierrelaties.

De uit de kluiten gewassen pinguïn Pesto in Australië is een van de dieren die de afgelopen weken volop rondgingen op sociale media. Het pinguïnkuiken van negen maanden oud en 21 kilo trekt in het aquarium van Melbourne veel bekijks. Op TikTok zijn video's te vinden van een heen en weer waggelende Pesto. Een aantal video's kreeg meer dan drie miljoen likes.

Of neem het jonge dwergnijlpaardje Moo Deng in Thailand, waarvan de video's miljoenen keren werden bekeken. Ook Nederland kent zulke voorbeelden. De bulldog Sunny ging viraal nadat hij in Amsterdam had "gepraat" tegen voorbijgangers in het openbaar vervoer en een livestream van zeehonden in Pieterburen ging deze zomer als een raket in Japan.

Moo Deng is razend populair in Thailand en daarbuiten:

0:46 Dwergnijlpaard Thaise dierentuin te populair

Het succes achter zulke dierenvideo's zit hem niet alleen in het algoritme, weet ook UvA-wetenschapper Reesink. De fascinatie voor dieren door mensen is eeuwenoud. Dat komt vooral doordat dieren ons doen denken aan mensen. "Pinguïns bijvoorbeeld, die lopen als een kelner en doen ons vanwege de kleurencombinatie ook daaraan denken", vertelt Reesink. "Daardoor worden het wezens waarmee we ons kunnen identificeren."

Ook helpt het als een dier in zo'n video een ronde vorm heeft, aldus Reesink. "En als ze ons dan aankijken en hoge piepgeluidjes maken, dan is dat natuurlijk helemaal schattig." Volgens hem is dat ook de reden waarom katten- en hondenvideo's het online zo goed doen en video's over amfibieën en insecten veel minder.

Pesto de pinguïn gaat viraal op sociale media:

Er kleven ook nadelen aan het feit dat we ons identificeren met ronde, schattige dieren, denkt Reesink. Het gevaar dreigt dat we ze daardoor soms ook echt als mensen gaan zien. "Dan kleden we ze bijvoorbeeld aan met poppenkleding om het nog schattiger te maken. We moeten dieren wel vooral blijven zien als dieren, niet als baby's."

Aan de roem van sociale media zitten ook niet alleen maar voordelen. Nijlpaard Moo Deng wordt permanent beveiligd: bezoekers gingen dingen naar haar gooien zodat ze haar "kunstje" zou vertonen.