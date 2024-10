Vliegtuig met Nederlanders onderweg terug uit Libanon

Mensen die in aanmerking wilden komen voor de vlucht moesten zich aanmelden. Dat deden zo'n 400 mensen. Na controle van de documenten mochten er zo'n 200 mensen mee. Hoeveel van hen daadwerkelijk in het vliegtuig zijn gestapt, is onduidelijk.

Zojuist is de Airbus A330 vertrokken vanaf Beiroet International Airport. Het vliegtuig is onderweg naar @VlbEindhoven. Nederlanders konden zich tot 17:00 vanavond aanmelden bij @MinBZ als ze hulp nodig hadden voor vertrek uit Libanon. Morgen vertrekt nog een tweede vlucht. https://t.co/XQMoZTRyme

Het toestel heeft ongeveer 250 zitplaatsen. Een deel is bestemd voor andere Europeanen die het land uit willen. Er vliegen onder anderen ook Belgen, Finnen en Ieren mee, meldt het ministerie van Defensie in een persbericht .

Begin deze week gaf het ministerie van Buitenlandse Zaken nog aan dat er geen repatriëring zou worden geregeld, omdat er nog commerciële vluchten gaan. Later besloten het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie om de Nederlanders toch op te halen vanwege de onzekere veiligheidssituatie in het land.

Sommige Nederlanders blijven

Ondanks de dreigende situatie zijn er ook Nederlanders die in Libanon blijven. "Dat verschilt per persoon, maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen huis en haard wil verlaten en bijvoorbeeld ook huisdieren wil achterlaten. Want die mogen niet mee op de vlucht", zei ambassadeur Frank Mollen vanuit Libanon vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.