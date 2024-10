ANP Defensiemedewerkers stappen aan boord in Eindhoven

NOS Nieuws • vandaag, 11:18 Ook Nederland repatrieert uit Libanon: 'Zo snel mogelijk op het vliegtuig'

Na Duitsland, Groot-Brittannië en Bulgarije is nu ook Nederland begonnen met het repatriëren van burgers uit Libanon. Vanmorgen rond 09.20 uur vertrok een toestel van Defensie vanaf de luchtmachtbasis in Eindhoven naar het vliegveld in Beiroet.

Er worden Nederlanders opgehaald "omdat de situatie in Beiroet snel verandert", vertelt ambassadeur Frank Mollen vanuit Libanon in het NOS Radio 1 Journaal. "We merkten dat steeds meer andere landen dit gingen doen en dat steeds meer Nederlanders wilden vertrekken."

Dat het gevaarlijker is geworden in het land, is ook vanuit de ambassade te zien, zegt Mollen: "Je ziet meer aanvallen op het zuiden in de stad. Als ik hier uit het raam kijk, zie ik de rookpluimen en hoor ik de knallen."

400 aanmeldingen

Mensen die in aanmerking wilden komen voor de vlucht konden zich tot gisteren aanmelden. Dat waren er zo'n 400. Na controle van de documenten mogen er zo'n 200 mensen mee en de verwachting is dat 150 van hen ook echt op het vliegtuig stappen.

Het toestel heeft 250 zitplaatsen, de overige plekken zijn voor andere Europeanen die het land uit willen. De rol van de ambassade is daarbij cruciaal.

Het defensietoestel vertrok vanmorgen:

0:36 Eerste repatriëringsvlucht vanuit Eindhoven op weg naar Libanon

Nederlanders die straks inchecken voor hun vlucht, kunnen zich melden bij de Nederlandse vlag die op het vliegveld hangt. Daar lopen ook mensen rond met oranje hesjes, die de Nederlanders helpen inchecken. "We kijken daar of alles in orde is", vertelt Mollen. "En als dat vliegtuig er eenmaal is, helpen we ze zo snel en veilig mogelijk om op het vliegtuig te komen."

Morgen nog een kans

Wie vandaag niet mee kan met het Nederlandse toestel heeft morgen mogelijk nog een kans: ook dan vertrekt er een vliegtuig vanuit Nederland voor de repatriëring. Het is nog niet duidelijk hoeveel Nederlanders er dan op de vlucht zitten. Volgens de ambassade gaan er ook nog commerciële vluchten, al zitten die wel snel vol.

De verwachting is dat het vliegtuig dat vandaag naar Beiroet gaat in de loop van de middag aankomt en anderhalf uur daarna weer vertrekt naar Nederland. In de loop van de avond moet het toestel terug in Nederland zijn.

Ondanks de dreigende situatie in het land, zijn er ook Nederlanders die blijven. "Dat verschilt per persoon, maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen huis en haard wil verlaten en bijvoorbeeld ook huisdieren wil achterlaten. Want die mogen niet mee op de vlucht", aldus de ambassadeur.

Nieuwsuur sprak met Nederlanders die twijfelen of ze gebruik moeten maken van de repatriëringsvluchten:

1:23 'Ik vind het moeilijk om mijn dochter uit haar vertrouwde omgeving te halen'