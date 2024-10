Ook Den Haag wil uitgeprocedeerde asielzoekers zelf gaan opvangen

In samenwerking met

De gemeente Den Haag wil opvang gaan organiseren voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat is besloten in de Haagse gemeenteraad, net nu het kabinet heeft aangekondigd te stoppen met het financieren van de zogenoemde bed-bad-brood-regeling.

Den Haag had zo'n opvang nog niet, maar wil nu "samen met de regio haar verantwoordelijkheid pakken", zei fractievoorzitter Judith Klokkenburg (Christenunie/SGP). Haar partij diende een motie in om de mogelijkheden voor lokale opvang te onderzoeken en die is aangenomen.