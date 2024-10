Agenten VS veroordeeld om fatale mishandeling zwarte verdachte

In de Amerikaanse stad Memphis zijn drie agenten veroordeeld voor hun rol in de dood van een zwarte arrestant. De 29-jarige Tyre Nichols werd door de agenten zwaar mishandeld met de dood tot gevolg.

De strafmaat wordt later bepaald, er zijn straffen tot 20 jaar mogelijk. Aanvankelijk had de drie mannen levenslang boven het hoofd gehangen, maar de jury vond na zes uur overleg de zwaardere aanklachten niet bewezen.

Aangehouden

Breonna Taylor en George Floyd

De zaak werd in de VS in een adem genoemd met andere gevallen van politiegeweld tegen zwarte burgers, zoals bij Breonna Taylor, George Floyd en Eric Garner. Toch was er ook een belangrijk verschil: alle aangeklaagde agenten in deze zaak waren zelf ook zwart.